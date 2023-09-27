مستعد حتى لحراسة مرمى "الشياطين الحمر".. أمرابط يكشف حلم طفولته

أعرب المغربي سفيان أمرابط عن سعادته الغامرة بمشاركته مع نادي مانشستر يونايتد، في مباراته أمام كريستال بالاس، يوم أمس الثلاثاء، ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك سفيان أمرابط أساسيا بقميص "الشياطين الحمر" حتى الدقيقة 61، بعد أن كان فريقه قد سجل أهدافه الثلاثة على ملعب "أولد ترافورد".

وقال أمرابط في تصريحات بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أنني أحب لمس الكرة والاحتفاظ بها، وأعتقد أنني أحاول منح الفريق خيارا إضافيا وكان الأمر على ما يرام".

وعن لعبه في مركز الظهير الأيسر، أوضح اللاعب المغربي: "ألعب في المركز الذي يحتاجني فيه المدرب، سواء كان لاعب وسط أو ظهير أيسر، أنا لاعب خط وسط وأفضل خط الوسط، ولكني ألعب حيث يحتاجني الفريق".

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وأضاف: "كان هذا حلمي منذ أن كنت طفلا، وهو أن ألعب لصالح مانشستر يونايتد، وأنا ألعب حيث يمكنني مساعدة الفريق، حتى كحارس مرمى، أنا ألعب من أجل الشعار".

يذكر أن سفيان أمرابط انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي، على سبيل الإعارة، مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بند يحق "للشياطين الحمر" شراء عقده بشكل نهائي في صيف 2024، مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات