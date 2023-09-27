ليفربول يروض "الذئاب" في كأس "كاراباو".. فيديو
بلغ فريق ليفربول الدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، على حساب ضيفه ليستر سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.
فاجأ الإنجليزي كيسي ماكاتير لاعب خط وسط فريق لسيتر سيتي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله "للذئاب" بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة على ملعب "أنتفيلد".
هدف #ليستر_سيتي الاول هاري سوتار #ليفربول_ليستر#TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) September 27, 2023
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ولكن "الريدز" رد بثلاثية أهداف متتالية تناوب على تسجيها كل من، المهاجم الهولندي كودي جاكبو، ولاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقائق (48، 70، 89) على الترتيب.
هدف التعادل #ليفربول جاكبو #ليفربول_ليستر#TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) September 27, 2023
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هدف #ليفربول الثاني دومنيك سوبوسلاي #ليفربول_ليستر#TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) September 27, 2023
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هدف #ليفربول الثالث جوتا #ليفربول_ليستر#TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) September 27, 2023
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المصدر: RT