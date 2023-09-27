ريال مدريد يصالح جماهيره.. لكن الصدارة تذهب لفريق غير متوقع

أنجز فريق ريال مدريد مهمته بفوزه على ضيفه لاس بالماس بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين إبراهيم دياز، وخوسيلو عند الدقيقتين (45، 54) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

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وصالح فريق ريال مدريد بهذا الفوز جماهيره، بعد هزيمته الساحقة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (1-3) في "الديربي" الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة السادسة للدوري، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، وينفرد بمركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر فريق جيرونا، الذي تغلب بدوره على مضيفه فياريال (2-1).

في المقابل، يشغل نادي لاس بالماس المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT