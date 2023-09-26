لاعب سابق في ريال مدريد.. تقرير صحفي يكشف اسم خليفة أنشيلوتي

أفاد "راديو ماركا" الإسباني، بأن إدارة ريال مدريد استقرت على المرشح المفضل لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي للفريق الملكي، اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

وكشف "راديو ماركا"، أن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، بات المرشح المفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي، على مقاعد بدلاء ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل.

Real Madrid have chosen Xabi Alonso to be their manager from next season, according to Radio Marca 🇪🇸 pic.twitter.com/tXNVCRZqVA — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 26, 2023

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي، وارتبط اسم المدرب الإيطالي المخضرم بقوة بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل.

وأشار الراديو الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد، ليست قلقة من افتقار ألونسو للخبرات الكبيرة في مجال التدريب.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "X" تصريحات سابقة لأنشيلوتي عن تشابي ألونسو: "لقد قمت بتدريب تشابي، وهو يقوم بعمل رائع في باير.

إنه يفهم اللعبة جيدًا، ولهذا السبب فهو مدرب جيد جدا.

أتمنى أن يصبح تشابي ألونسو وراؤول وألفارو أربيلوا مدربين لريال مدريد يوما ما. أنا أحبهم جميعا".

Ancelotti on Xabi Alonso to Real links: “I have coached Xabi, he’s doing a great job at Bayer”. ⚪️🇪🇸



“He understands the game well, that’s why he’s very good coach”.



“I wish Xabi Alonso, Raul, Alvaro Arbeloa to become Real Madrid's manager one day. I love all of them”. pic.twitter.com/kPfhdVaBvB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

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قضى تشابي ألونسو (41 عاما) 6 مواسم داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" كلاعب، وفاز مع الفريق الملكي بلقب بطل الدوري الإسباني في عام 2012، ودوري أبطال أوروبا في 2014.

وكشف "راديو ماركا" أن ألونسو جذب اهتمام توتنهام قبل تعاقد الأخير مع أنجي بوستيكوغلو، لكن المدرب الإسباني التزم بالاستمرار مع نادي ليفركوزن ووقع على تمديد عقده لمدة 3 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام