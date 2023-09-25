ريال مدريد يكشف عن 4 أخطاء تحكيمية تسببت في هزيمته أمام أتلتيكو (فيديو)

أعرب نادي ريال مدريد عبر وسائل إعلامه عن أسفه من الأخطاء التي ارتكبها حكم مباراته أمام مضيفه أتلتيكو في "ديربي" العاصمة مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة السادسة للدوري الإسباني.

ومني ريال مدريد بهزيمة مؤثرة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد (1-3) في "الديربي" الذي جمعهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، وأدارها حكم الساحة ألبيروخا روخاس.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ما دار في تلفزيون ريال مدريد أثناء الحديث عن مجريات "الديربي"، وسلط الضوء خلاله على 4 أخطاء فادحة من قبل الحكم ألبيروخا روخاس، وحكم الفيديو المساعد "VAR".

El arbitraje nefasto y vergonzoso de Alberola Rojas conta el Real Madrid.



🔄 Difunde este vídeo, es necesario.pic.twitter.com/0qsU2tPAms — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) September 25, 2023

وقال ريال مدريد، إن الخطأ التحكيمي الأول، هو عرقلة الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد للإنجليزي جود بيينغهام لاعب الفريق الملكي، قبل الهدف الأول، فلم يحتسب الحكم المخالفة، ولم يتدخل الحكم المساعد القائم على تقنية الفيديو "VAR"، وأسفرت الهجمة عن هدف مبكر سجله ألفارو موراتا "للروخي بلانكوس" بعد مرور أربع دقائق فقط من البداية.

الحالة التحكيمية الثانية، تمثلت في عدم احتساب هدف لريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول، بداعي التسلل على الألماني أنطونيو روديغر، مدافع "الميرينغي"، الذي لم يؤثر على اللعبة من الأساس وفقا لبعض المحللين، ورغم مراجعته في غرفة الفيديو، فقد تم إلغاء الهدف.

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الحالة الثالثة، هي التدخل العنيف لخوسيه ماريا خيمينيز، ضد البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد، ولم يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع أتلتيكو مدريد، بل اكتفى بالبطاقة الصفراء.

والخطأ التحكيمي الرابع كان الدقيقة 66، عندما لمس ماريو هيرموسو الكرة بيده داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد بعد عرضية المدافع ناتشو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، ولم يتم مراجعتها عبر تقنية الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام