برشلونة يقع في فخ مضيفه ريال مايوركا

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا (2-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي نادي ريال مايوركا كل من مهاجميه، الكوسوفاري فيدات موريتش، والإسباني أبدون براتس، في الدقيقتين (8، 45) على الترتيب.

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في حين سجل ثنائية الفريق الكتالوني كل من الجناح البرازيلي رافينيا، ولاعب خط الوسط الإسباني فيرمين لوبيز، في الدقيقتين (41، 75) على الترتيب.

وتعادل فريق برشلونة للمرة الثانية في الموسم الحالي للدوري "لا ليغا" تخللهما 5 انتصارات، وانفرد بصدارة الدوري برصيد 17 نقطة، بانتظار نتائج مباريات هذه الجولة.

بينما تعادل نادي ريال مايوركا للمرة الثالثة في الموسم مقابل فوز واحد وثلاث هزائم أيضا، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، بانتظار نتائج مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT