في مباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف.. النصر يحقق فوزا ملحميا على الأهلي
في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، حسم النصر قمة الجولة السابعة بالدوري السعودي بفوزه على أهلي جدة، بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالرياض.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا رباعية النصر بواقع هدفين لكل منهما، فيما أحرز الإيفواري فرانك كيسي، والجزائري رياض محرز "من ركلة جزاء"، وفراس البريكان أهداف الأهلي.
شاهد أهداف كلاسيكو #النصر_الأهلي بصوت المعلق مدحت شلبي🎤⤵#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSCpic.twitter.com/yhGDQeqC1v— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف النصر الاول كريستيانو رونالدو
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف النصر الثاني اندرسون تاليسكا pic.twitter.com/3Hljd5YJRh
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف عجيب غريب من تاليسكا ياساتر!!!!
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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف كريستيانو رونالدو الرابع ياساااااااتر
🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/CEQDia8R00
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف الاهلي الاول فرانك كيسيه 🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/mF8ANe7GKV
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— Osama 🇸🇦 (@Siiros2) September 22, 2023
هدف محرز الثاني
القمه تشتعل
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rue4DuMuC7
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 22, 2023
هدف الاهلي الثالث البريكان اسيست محرز 🥶🥶 pic.twitter.com/l9fOZ5Q8DO
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز السادس.
وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.
المصدر: RT