 
مباشر

رونالدو يسجل هدفا عالميا للنصر ويحتفل بتأديته رقصة العرضة السعودية (فيديو)

الرياضة

رونالدو يسجل هدفا عالميا للنصر ويحتفل بتأديته رقصة العرضة السعودية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3dy

احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة مميزة بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه النصر في شباك الأهلي 4-2 خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع السابع من الدوري السعودي.

وكان رونالدو سجل الهدف الأول للنصر في شباك الأهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وأحرز رونالدو الهدف الرابع بطريقة جميلة بعدما راوغ أحد لاعبي الأهلي ببراعة قبل أن يرسل تسديدة قوية على يمين الحارس.

وظهر رونالدو وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا