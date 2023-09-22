رونالدو يسجل هدفا عالميا للنصر ويحتفل بتأديته رقصة العرضة السعودية (فيديو)
احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة مميزة بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه النصر في شباك الأهلي 4-2 خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع السابع من الدوري السعودي.
وكان رونالدو سجل الهدف الأول للنصر في شباك الأهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52.
🚨🚨🚨🚨🚨— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 22, 2023
هدف النصر الرابع عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو 🐐🐐🐐💛💛💛💛pic.twitter.com/kbY8tYH4uZ
وأحرز رونالدو الهدف الرابع بطريقة جميلة بعدما راوغ أحد لاعبي الأهلي ببراعة قبل أن يرسل تسديدة قوية على يمين الحارس.
العرضه السعودية من الأسطوره رونالدو 💛#النصر_الأهليpic.twitter.com/uYs6C98ffi— A H M E D (@eii_v4) September 22, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) September 22, 2023
العرضة السعودية من الأسطورة كرستيانو رونالدو 💚🇸🇦
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وظهر رونالدو وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93.
المصدر: RT