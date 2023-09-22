رونالدو يسجل هدفا عالميا للنصر ويحتفل بتأديته رقصة العرضة السعودية (فيديو)

احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة مميزة بعدما سجل الهدف الرابع لفريقه النصر في شباك الأهلي 4-2 خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع السابع من الدوري السعودي.

وكان رونالدو سجل الهدف الأول للنصر في شباك الأهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 52.

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هدف النصر الرابع عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو 🐐🐐🐐💛💛💛💛pic.twitter.com/kbY8tYH4uZ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 22, 2023

وأحرز رونالدو الهدف الرابع بطريقة جميلة بعدما راوغ أحد لاعبي الأهلي ببراعة قبل أن يرسل تسديدة قوية على يمين الحارس.

العرضه السعودية من الأسطوره رونالدو 💛#النصر_الأهليpic.twitter.com/uYs6C98ffi — A H M E D (@eii_v4) September 22, 2023

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العرضة السعودية من الأسطورة كرستيانو رونالدو 💚🇸🇦

pic.twitter.com/zt8gfkcOCs — عمرو (@bt3) September 22, 2023

وظهر رونالدو وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93.

المصدر: RT