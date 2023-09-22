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شاهد.. رونالدو يسجل هدفا مثيرا للجدل في شباك الأهلي السعودي

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسجل هدفا مثيرا للجدل في شباك الأهلي السعودي
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفا مثيرا للجدل لفريقه النصر في شباك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة رائعة من زميله السنغالي ساديو ماني استقبلها "الدون" بتسديدة على يسار حارس مرمى الأهلي.

وأثار هذا الهدف غضب الجهاز الفني ولاعبي الأهلي واحتجوا بقوة على الحكم وطالبوه بإلغاء الهدف بسبب انعدام الرؤية في ملعب "الأول بارك" نتيجة الدخان الكثيف الذي تصاعد بالقرب من منطقة جزاء الأهلي لحظة تسجيل رونالدو لهدفه.

ورفض الحكم طلب الجهاز الفني للأهلي وأقر بمشروعية الهدف ليستمر اللعب.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النصر بنتيجة 3-1.

المصدر: RT

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