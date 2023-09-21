شبح الإصابات يلاحق ميسي

أصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، خلال مباراة فريقه أمام تورونتو ضمن مباريات الدوري الأمريكي، وذلك قبل أسبوع من نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، أمام هيوستن دينامو.

وطلب ميسي من مدرب الفريق مواطنه جيراردو مارتينو استبداله في الدقيقة الـ36 من المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، بعدما شعر بآلام عضلية ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور.

وجاء خروج ميسي من الملعب بعد 3 دقائق من إصابة زميله الإسباني جوردي ألبا واستبداله أيضا لمعاناته من مشكلة في الفخذ.

Lionel Messi is still dropping defenders at the age of 36 🥵



He was subbed off in the 37th minute, we hope it is nothing serious. #InterMiamiCFpic.twitter.com/McQGYWaxBn — Hustin (@A_Tooshi_) September 21, 2023

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وخرج ميسي وألبا من المباراة بينما كانت النتيجة 0-0 إلا ان إنتر ميامي أنهى اللقاء لصالحه برباعية نظيفة.

وعن مدى الإصابة قال تاتا مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي في المؤتمر الصحفي:"هي ندبة من إصابة قديمة كانت تزعجه، لا أعتقد أنها إصابة عضلية يجب أن ننتظر ونرى".

وكشف الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أن إصابة قائد بلاده هي نفسها التي عانى منها مع المنتخب وليست جديدة، وأن هناك فرصة حقيقية للحاقه بنهائي كأس أمريكا المفتوحة.

ويلعب إنتر ميامي نهائي كأس أمريكا المفتوحة ضد سينسيناتي عند فجر يوم الـ28 من الشهر الجاري، وهو لقاء من خمسة سيلعبها الفريق على مدار الأسبوعين المقبلين لحساب الدوري ومسابقة الكأس.

المصدر: "وكالات"