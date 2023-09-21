ميسي يتعرض لموقف محرج من ممثل كوميدي أرجنتيني (فيديو)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي لموقف محرج بعدما فاجأه مواطنه ميجو جرانادوس الممثل الكوميدي بقبلة على رقبته.

ولم يكن سبب القبلة المفاجئة واضحا بعد، ولكن يبدو أن جرانادوس كان يجري مقابلة مع الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.

وعلق جرانادوس، الذي يتابعه 1.3 مليون شخص عبر تطبيق "X" للتواصل الاجتماعي مازحا على مقطع الفيديو الذي نشره لقبلة ميسي قائلا: "هل نتحدث يا حبيبي؟ غدا عند العاشرة صباحا، تعالوا لنعيش اليوم على الهواء مباشرة ونحن نفس الأشياء".

Charlamos bebé? 😍 MAÑANA 10:00 Hs #MESSIENOLGA / Vengan para el Vivo de hoy que Spoileamos cositas. pic.twitter.com/Tkvp8ksQI1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

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ولحسن حظ جرانادوس، لم يكن حارس ميسي الشخصي، الذي يراقب ليونيل كظله منذ انتقاله إلى إنتر ميامي موجودا لمنع الممثل الكوميدي من الاقتراب كثيرا وتقبيل ميسي.

يذكر أن ميسي انتقل إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقدم أداء أكثر من الرائع مع الفريق الأمريكي.

المصدر: twitter/miguegranados