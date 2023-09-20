إقالة كونتس من منصب مدرب المنتخب التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقالة مدرب منتخبه الوطني الأول، الألماني شتيفان كونتس، بعد العروض المخيبة لفريقه في الأسابيع الأخيرة.

وقال الاتحاد التركي في بيان "بعد اجتماع تقييمي عقد اليوم (الأربعاء) مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي على التخلي عن خدمات السيد كونتس".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الإيطالي فيتشينسو مونتيلا هو المرشح الأوفر حظا لخلافة المدرب الألماني.

وكان كونتس، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة، عرضة للضغوط في الأسابيع الأخيرة لا سيما بعد سقوط المنتخب التركي في فخ التعادل على أرضه أمام أرمينيا 1-1 في 8 سبتمبر الحالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، ثم الخسارة وديا أمام اليابان 2-4 بعدها بأربعة ايام.

وفشل المدرب الألماني، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2021، في قيادة تركيا لكأس العالم 2022 في قطر، وتعرض لانتقادات قاسية بشكل متزايد، سواء بسبب خياراته التكتيكية أو تصريحاته.

وتحتل تركيا، المركز 41 في التصنيف العالمي والمركز الثاني في المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس أوروبا 2024 برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، خلف كرواتيا (10 نقاط من 4 مباريات)، التي ستواجهها في 12 أكتوبر المقبل، ومتقدمة على أرمينيا وويلز (7 نقاط من 5 مباريات).

المصدر: وكالات