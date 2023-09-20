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أول تعليق لرونالدو بعد فوز فريقه النصر السعودي على بيرسبوليس الإيراني

الرياضة

أول تعليق لرونالدو بعد فوز فريقه النصر السعودي على بيرسبوليس الإيراني
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احتفى قائد النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز فريقه على مضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-0 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

ولم يهز النجم البرتغالي شباك الفريق الإيراني لكنه قدم أداء محترما.

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وعقب المباراة نشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا له مع زملائه وهم يحتفلون بأحد الأهداف وكتب: "من الرائع تحقيق الفوز.. شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا".

وأكمل "الدون" الذي حظي باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى طهران الاثنين الماضي: "شكرا على هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق!".

المصدر: RT

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