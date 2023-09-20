ما سر ارتداء رونالدو لجهاز غريب بعد لقاء بيرسبوليس الإيراني؟

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يستخدم جهازا غريبا خلال رحلة عودته مع فريقه النصر إلى السعودية عقب مواجهة بيرسبوليس الإيراني أمس الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرونالدو في الطائرة برفقة زملائه وهو يضع قدميه في جهاز.

الأسطورة كريستيانو رونالدو يضع جهاز ضغط العضلات ، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد من أجل العودة بشكل سريع للمباراة القادمة .



{@ithamer_7} pic.twitter.com/oDh4myWcwX — يعقوب . (@X99i3) September 19, 2023

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، أن رونالدو يستخدم جهاز ضغط العضلات، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد.

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ونشر الشهراني صورة رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "الأسطورة كريستيانو رونالدو الرياضي الأول في العالم بالاستشفاء والانتظام، في طيارة نادي النصر، لا وقت لديه للغد.. الاستشفاء مباشرة بعد المباراة".

الأسطورة .. كريستيانو رونالدو 🇵🇹🔥

الرياضي الأول في العالم بالاستشفاء والانتظام ، في طيارة نادي #النصر .. لا وقت لديه للغد

(الاستشفاء مباشرة بعد المباراة). 👏🏼



(كريستيانو يستخدم جهاز ضغط العضلات ، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد والعودة سريعاً للمباراة القادمة) 🔋#إصابة_ملاعبpic.twitter.com/kTcWYCmuuH — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) September 19, 2023

وأوضح: "كريستيانو يستخدم جهاز ضغط العضلات، لتسريع الاستشفاء وتخفيف الشد والعودة سريعا للمباراة المقبلة".

وكان رونالدو تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد مضيفه بيرسبوليس الإيراني.

وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على إحدى الكرة.

وواصل النجم البرتغالي اللعب حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم تغييره، علما بأن المواجهة انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

المصدر: RT