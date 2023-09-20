بعد انتشار فيديوهات مشينة.. صديقة نيمار تخرج عن صمتها

خرجت برونا بيانكاردي صديقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مهاجم نادي الهلال السعودي عن صمتها، بعد انتشار فيديوهات مشينة منسوبة إلى اللاعب.

وتعرض نيمار لـ"انتقادات" عنيفة، بسبب مستواه السيء أمام نافباخور الأوزبيكي 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، قبل أن يتم نشر فيديوهات خلال الساعات الماضية، تظهر اللاعب وهو في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة الإسبانية، مع فتاتين، حيث تعود الواقعة إلى 3 شهور سابقة، وسط مزاعم بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي.

وبعد انتشار هذه المقاطع، نشرت برونا "ستوري" عبر حسابها في "إنستغرام"، كتبت فيها: "أنا على علم بما حدث.. أشعر بالصدمة مرة أخرى".

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وأكدت صديقة نيمار، على أنها حاولت خلال الفترة الأخيرة، التركيز على حملها، واهتمامها بـ"الجنين"، مشددة على أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ستفكر فيه، في الوقت الحالي.

وقامت برونا بيانكاردي التي عقدت خطوبتها مع نيمار مؤخرا، بإلغاء متابعة حساب نادي الهلال عبر "إنستغرام"، في الساعات القليلة الماضية، مع أنباء عن انفصالها المحتمل عن اللاعب.

يذكر أن الهلال، سيحل ضيفا غدا الخميس، على نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"