أزمة جديدة تواجه كريم بنزيما!

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن "معاناة" جديدة للنجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن غياب المهاجم الفرنسي، عن تدريبات الفريق الأول، الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة الفتح، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

📝 الإنفلونزا والإصابة تُبعِدان كريم وحمدالله عن تدريبات اليوم. pic.twitter.com/x3FRJFzMMk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 19, 2023

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وأشار العميد، إلى أن غياب كريم بنزيما عن تدريبات الثلاثاء، يأتي بسبب تعرضه لأزمة صحية، بعد معاناته من الإنفلونزا.

وغاب بنزيما من الأساس عن الاتحاد، خلال اليومين الماضيين، بسبب معاناته من إصابة تعرض لها في التدريبات الأخيرة، التي سبقت مواجهة أجمك الأوزبكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، انضم لنادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ريال مدريد.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في واحدة.

المصدر: twitter/ittihad