الكشف عن تفاصيل إصابة بنزيما وحمد الله

كشف البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق اتحاد جدة السعودي عن تطورات إصابة الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله بعد الفوز على فريق أجمك أمس الاثنين.

وتفوق اتحاد جدة في افتتاح مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا على فريق أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر مجموعته الآسيوية والتي تضم أيضا القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني.

إقرأ المزيد

وفي تعليق على إصابة لاعبي الفريق، قال سانتو : "كريم بنزيما كان جاهزا للمشاركة مع الفريق أمام أجمك، وحضر المؤتمر الصحفي للمباراة ولكنه اشتكى خلال الحصة التدريبية الأخيرة ببعض الآلام ولذلك فضلنا إراحته، ولكن مبدئيا الإصابة ليست مقلقة".

أما عن إصابة عبدالرزاق حمدالله قال: " حمدالله تعرض لإصابة قوية أمام أجمك على مستوى الكتف، غادر بعد اللقاء إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، ولكن مبدئيا يعاني من إصابة في مفصل الكتف وهناك شكوك حول مدة غيابه".

أما بالنسبة للبرازيلي إيجور كورنادو قال سانتو: "لا يوجد وقت لعودة كورنادو للمشاركة في التدريبات ولكنه يتحسن تدريجيا ونتمنى استعادته في أقرب وقت".

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الفتح في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين الخميس المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"