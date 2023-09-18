رسميا.. استبعاد بنزيما من قائمة الاتحاد السعودي لمواجهة أولماليك الأوزبكي

لم يتواجد اسم الفرنسي كريم بنزيما في قائمة فريقه اتحاد جدة السعودي لمواجهة أولماليك الأوزبكي مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يعلن نادي الاتحاد السعودي أسباب استبعاد بنزيما عن المباراة لكن وسائل إعلام محلية كشفت أن النجم الفرنسي يعاني من الإصابة.

قائمة كبير وعميد آسيا في لقاء اليوم ؛

بالتوفيق للنمور 🐅 pic.twitter.com/TyR2MZJTYE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 18, 2023

وكان بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، انضم لنادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ريال مدريد.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في واحدة.

المصدر: RT