بعد استبعادها.. "صاحبة أزمة القبلة" تثور على الاتحاد الإسباني

وجهت جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني أسئلة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد قرار عدم استدعائها للمنتخب الوطني.

وأعلنت مونتسي تومي مدربة سيدات إسبانيا الجديدة عن قائمة الـ23 لاعبة المستدعاة لمباراتين في دوري الأمم الأوروبية والتي غابت عنها هيرموسو، بحجة حمايتها بعد أزمة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

ونشرت لاعبة الوسط هيرموسو بيانا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "X"، جاء فيه: "تحميني من ماذا؟ لنكن واضحين: تم تقديم ادعاء اليوم يفيد بأن البيئة داخل الاتحاد ستكون آمنة لزملائي للانضمام مرة أخرى، ولكن في نفس المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن أنهم لم يتصلوا بي كوسيلة لحمايتي.

لقد بحثنا لأسابيع - بل لأشهر - عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي لم تأت أبدًا. الأشخاص الذين يطلبون منا الآن أن نثق بهم هم نفس الأشخاص الذين كشفوا اليوم عن قائمة اللاعبات اللاتي طلبن عدم استدعائهن.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabópic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

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اللاعبات على يقين من أن هذه استراتيجية أخرى للانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات الاقتصادية. وهذا دليل لا يقبل الجدل ويبين أنه حتى اليوم، لم يتغير شيء.

أريد أن أظهر مرة أخرى دعمي الكامل لزميلاتي اللاتي فوجئن وأجبرن على الرد على موقف مؤسف آخر سببه الأشخاص الذين يواصلون اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ولهذا السبب نقاتل ولهذا نفعل ذلك بهذه الطريقة".

وكانت لاعبات المنتخب الإسباني رددن عبر بيان على قرار استدعائهن للمنتخب وأوضحن: "سوف ندرس العواقب القانونية بعدما وضعنا الاتحاد ضمن قائمة طالبنا بعدم التواجد بها لأسباب تم شرحها علانية، نحن نشعر بالحزن من الوضع الذي أُرغمنا على التواجد فيه مرة أخرى".

ومن المتوقع أن تظهر الـ23 لاعبة غدا في إسبانيا لأن في حال رفضهن الاستدعاء الوطني فقد يحرمن من ممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

المصدر: twitter/jennihermoso