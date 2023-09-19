مدربة منتخب إسبانيا تكشف سبب استبعاد "صاحبة أزمة القبلة"

أعلنت بطلة العالم مونتسي تومي المدربة الجديدة لإسبانيا عن قائمة الـ23 لاعبة للمباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وضمت القائمة 15 لاعبة من المساهمات في إحراز اللقب العالمي الشهر الماضي في سيدني، وذلك رغم عدم إنهائهن لإضرابهن، فيما تم استبعاد لاعبة الوسط جيني هيرموسو "من أجل حمايتها" عقب حادثة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

ولم تنه العديد من اللاعبات حتى اللحظة إضرابهن الذي بدأ يعيد العاصفة التي أحدثتها قبلة روبياليس لهيرموسو في حفل التتويج باللقب العالمي رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا الذي تعرض لانتقاد خططه التكتيكية من قبل اللاعبات.

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واستدعت تومي رغم ذلك معظم اللاعبات وأبرزهن أليكسيا بوتياس الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، وزميلتيها في نادي برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم مابي ليون وباتري جيخارو، علما بأن الثنائي الأخير غاب عن المونديال بسبب اعتراض آخر على اتحاد اللعبة والمدرب السابق خورخي فيلدا.



وتمتنع اللاعبات عن اللعب مع المنتخب دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.



وأكدت تومي في مؤتمر صحفي أنها تحدثت إلى اللاعبات قبل إعلان قائمتها، وقالت: "أثق في أن اللاعبات محترفات، ومتأكدة بأنهن سيقمن بعملهن جيدا كما فعلن ذلك منذ فترة طويلة. لقد أصبحن للتو بطلات العالم، ويكنون الحب للمنتخب الوطني، وأعلم أنهن سيتواجدن معنا غدا".



وأوضحت أنها تركت هيرموسو خارج التشكيلة لحمايتها، مضيفة: "نحن مع جيني في كل شيء، ومع جميع اللاعبات".



وأكملت: "لقد عملت معها لمدة 5 سنوات، وتوافقت معها كزميلة محترفة، لأننا عندما لعبنا معا، كنا نواجه بعضنا البعض".



وأشارت: "جيني لاعبة كرة قدم محترفة، وهي تحب ما تفعله، لكن هذا الأمر تجاوز كافة المستويات.. لا أرغب في الكشف عن المحادثات مع اللاعبات".

المصدر: "وكالات"