بعد ما حدث مع محمد صلاح.. مقترح ضد أندية الدوري السعودي

قدم سيمون جوردن مالك كريستال بالاس السابق اقتراحا للدوري الإنجليزي الممتاز بحظر أي انتقالات إلى السعودية بعد إغلاق فترة الانتقالات الأوروبية، مستشهدا بما حدث مع محمد صلاح.

وأثار النجم المصري قلق ناديه ليفربول الإنجليزي خلال انتقالات الصيف، بعد تقدم اتحاد جدة بعرض وصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكن الريدز رفض العرض، وحافظ على صلاح في صفوف الفريق.

وكتب جوردن في "ديلي ميل": "لاحظ رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز مؤخرا أنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالقلق من وصول السعوديين، إنه مخطئ، بالطبع يجب أن نشعر بالقلق!".

مضيفا: "كان من الحماقة أن يقول ماسترز ذلك لأن السعوديين يمكنهم بسهولة زعزعة استقرار كرة القدم، إذا استمروا في دفع رواتب مذهلة بعيدة عن متناول أكبر الأندية في العالم، فسيكون لذلك حتما تأثير سلبي على اقتصاديات الدوريات الأخرى".

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وأكد: "لذلك نحن بحاجة للبدء في وضع بعض القواعد الأساسية لأنديتنا، أحد الأساسيات التي يمكن تقديمها بسهولة هو منع الأندية الإنجليزية من التداول مع المملكة العربية السعودية بعد إغلاق فترة الانتقالات الأوروبية".

وتابع: "هذا هو المنطق السليم وهو شيء يجب على الإدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز أن ترغب في إثبات نفسها في المستقبل ضد التغييرات القادمة في مجتمعنا الذي يزداد عولمة".

وأكمل جوردن: "سيضع هذا حدا للمهزلة التي رأيناها الأسبوع الماضي المحيطة بـ محمد صلاح والخوف الذي كان لدى ليفربول من فقدان نجمه بهذه الطريقة".

مشيرا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب الجهل أو الغطرسة أو السذاجة أو الاستعراض البسيط من جانب السعوديين، لكنه كان مزعجا لليفربول ويمكن بسهولة منع حدوثه مرة أخرى من خلال تقديم هذا الإجراء البسيط".

وأبرم الدوري السعودي 277 صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، منها 69 لاعبا من أندية أوروبية، بمبلغ إجمالي 957 مليون يورو، كان منها ربع مليار جنيه استرليني للأندية الإنجليزية.

المصدر: "وسائل إعلام"