تيباس يكشف عن الخطر الحقيقي من المشروع السعودي

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن الدوري السعودي حاليا "لا يدعو للقلق"، مشيرا إلى أن الخطر يتمثل في رغبته بالمشاركة في دوري الأبطال.

وأبرم الدوري السعودي 277 صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، منها 69 لاعبا من أندية أوروبية، بمبلغ إجمالي 957 مليون يورو.



وصرح تيباس خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير الاقتصادي للرابطة: "الدوري السعودي لا يقلقنا اليوم، ولكن يهمنا معرفة ما يحدث. ومع ذلك فإن الدوري الكبير لا يصبح هكذا باللاعبين فقط. ولدينا مثال للصين التي نفذت منذ سنوات استثمارات كبيرة برعاية الحكومة ولكنها لم تنمو ولم تتقدم كمسابقة".

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وأضاف: "رأينا أيضا عندما رحل كريستيانو رونالدو عن الدوري الإسباني وانخفضت الأرباح بنسبة 50%. أو في فرنسا بوجود ميسي ونيمار ومبابي ارتفعت الأرباح إلى 80%".



وزاد: "هذا يدل على أهمية تاريخ المسابقات والأندية والعلامات التجارية. وأيضا المشجعون على شبكات التواصل الاجتماعي لأنه إذا لم يتحدثوا عنك فذلك لأنهم لا يتابعونك. الدوري السعودي لديه 5 ملايين مشجع والإنجليزي 200 مليون ونحن أكثر من 200 مليون".



وتابع: "سنرى تطور الدوري السعودي. ولكن الخطر على المدى المتوسط هو إنهم في يوم ما يرفعون أيديهم طلبا للمشاركة بدوري الأبطال، وليتمكنوا من المشاركة بها سيعرضون مبلغا كبيرا من المال يقبله يويفا والأندية الكبرى لأن هذه الأموال سيتم تقسيمها بين الكبار".



وأردف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "على المدى القصير لا يقلقني هذا الأمر ولكنه يهمنا. لا نعتبر أن هناك خطرا في الوقت الحالي لأنهم -من بين أمور أخرى- لا يمتلكون الحقوق السمعية والبصرية المباعة في الولايات المتحدة وإفريقيا".

المصدر: "وكالات"