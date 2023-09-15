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مدرب يرفض عرضا يجعله أغلى مدرب عربي

الرياضة

مدرب يرفض عرضا يجعله أغلى مدرب عربي
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رفض جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عرضا مغريا من أحد أندية دوري روشن السعودي، كان سيجعله أغلى مدرب عربي وإفريقي بالتاريخ.

ويرتبط بلماضي مع المنتخب الجزائري بعقد يمتد حتى 2026.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الخميس أن أهلي جدة الذي يضم في صفوفه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، يصر على التعاقد مع بلماضي، ويسعى جاهدا لإقناعه بتدريب الفريق في الفترة المقبلة، مستغلا بعض الظروف "غير المواتية" التي تواجهه في الجزائر.

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وأوضحت ذات المصادر ان إدارة الأهلي عرضت على بلماضي راتبا سنويا ضخما يفوق بكثير ما يتلقاه مع المنتخب الجزائري، وسيجعل منه أغلى مدرب عربي وإفريقي على مر التاريخ.

لكن بلماضي، يصر على عدم استبدال المشروع الذي بدأه مع المنتخب الجزائري ولو بـ"كل ذهب العالم".

ورغم هذا الرد الحاسم، لم تفقد إدارة الأهلي الأمل في التعاقد مع بلماضي، مرجحة أن يغير رأيه في يوم ما.

وأثار بلماضي، الجدل في الساعات القليلة الماضية، عندما صرح بعد فوز الجزائر الودي، على السنغال، قائلا: "هناك خائن داخل المنتخب، يقوم بتسريب تشكيل المباريات".

واعتبر جمال بلماضي، أن هذا التصرف، لا يضر بمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم فقط، وإنما هو بمثابة خيانة للوطن والشعب، على حسب قوله.

يذكر أن المدرب البالغ 47 سنة، يقود منتخب الجزائر منذ أغسطس 2018، متوجا معه بكأس أمم إفريقيا.

المصدر: "وكالات"

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