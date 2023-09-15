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سر زيارة أسطورة الكرة الألمانية للهلال السعودي

الرياضة

سر زيارة أسطورة الكرة الألمانية للهلال السعودي
AFP
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كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اقتراب الأسطورة الألماني أوليفر كان من تولي منصب بارز داخل الهلال السعودي خلال الأيام المقبلة.

وتواجد أسطورة الكرة الألمانية في مقر الهلال، أمس الخميس، وزار الفريق في مرانه الأخير قبل مواجهة الرياض اليوم في دوري روشن.

وقدمت إدارة النادي بعرض لأوليفر كان، من أجل تعيينه مديرا تنفيذيا للهلال، وفقا للصحيفة.

ولم تكشف الصحيفة حتى الآن موقف حارس بايرن ميونخ الأسبق من العرض، لكن وجوده في النادي، يوحي بترحيبه بقبول المنصب.

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وأقيل أوليفر كان من منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في مايو الماضي مع نهاية الموسم بسبب القرارات المتخبطة التي اتخذها في الرمق الأخير.

ونجح الهلال في الميركاتو الصيفي المنقضي، من ضم كوكبة من النجوم يتصدرها المهاجم البرازيلي نيمار، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ضم الزعيم كلا من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادما من لاتسيو، السنغالي كاليدو كوليبالي (تشيلسي)، المغربي ياسين بونو (إشبيلية)، الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، البرتغالي روبن نيفيز (وولفرهامبتون)، البرازيلي مالكوم (زينيت).

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"

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