لا يحتاج لأموال الاتحاد السعودي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟

ذكرت صحيفة "ليفربول وورد" البريطانية، أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لا يحتاج للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل الحصول على أموال، لأنه لا ينظر لهذا الجانب حاليا.

وكان محمد صلاح (31 عاما) جدد عقده مع ليفربول خلال العام الماضي، براتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني، ما يعد الأكبر في تاريخ "الريدز".

وكشفت "ليفربول وورد"، المقربة من ليفربول، في تقرير لها عن جزء من ثروة النجم المصري الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليفربول وورد" البريطانية، فإن محمد صلاح يمتلك حسابا في أحد البنوك البريطانية يقدر المبلغ الموجود فيه بنحو 20 مليونا و182 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ هو في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك محمد صلاح العديد من الحسابات الأخرى.

كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟

بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية خلال عام 2021 أي قبل عامين، كانت ثروة محمد صلاح تقدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (87 مليون يورو).

لكن في الوقت الحالي، لم يكشف أي مصدر رسمي عن تفاصيل ثروة "الفرعون" الحالية بشكل عام.

ويمتلك محمد صلاح العديد من المصادر التي يجني من خلالها الأموال بخلاف اللعب مع ليفربول.

ويرتبط النجم المصري بالعديد من عقود الرعاية، مع شركات "أديداس" الألمانية للمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون" وشركة النقل الأمريكية "أوبر" وشركة الإلكترونيات "أوبو" التي تنتج الهواتف النقالة.

أيضا، يمتلك صلاح ملايين المتابعين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" و"إكس" (تويتر سابقا) و"فيسبوك".

ونتيجة لهذا العدد الكبير من المتابعين للدولي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أي منشور له يحصل مقابله على أموال من الشركات المالكة لهذه المواقع

ما هي ممتلكات محمد صلاح؟

محمد صلاح أيضا يحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين، الأولى "MOS Real Estate" للعقارات، والثانية "lettings business Trinity Kensington" للإيجارات، والتي تقدر أصولها بـ9 ملايين جنيه إسترليني، ربعها تقريبا في الممتلكات.

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كما ضخ أكثر من 5 ملايين دولار، في صناعة الطوب والأسمنت وأدوات البناء في استثمار منفصل.

خلاف ذلك، يمتلك محمد صلاح أسطولا من السيارات هي بين الأسرع والأشهر في العالم، حيث ظهر بعدة سيارات مختلفة خلال الذهاب لتدريبات ليفربول.

المصدر: وسائل إعلام