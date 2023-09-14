أين صلاح؟.. الـ"فيفا" يعلن عن المرشحين لجائزة الأفضل "The Best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي "The Best"، والتي شهدت غياب عدد من نجوم الساحرة المستديرة.

وأفاد الـ"فيفا" بأن اختيار المرشحين جاء بناء عن أداء اللاعبين في الفترة ما بين 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب The Best FIFA الأفضل 🔥



صوت للاعبك المفضل 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

وجاءت القائمة كالآتي:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان - النصر)

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البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي – برشلونة)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - إنتر ميامي)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

اللاعبون المرشحون 👇



🇦🇷 جوليان ألفاريز

🇭🇷 مارسيلو بروزوفيتش

🇧🇪 كيفين دي بروين

🇩🇪 إلكاي غوندوغان

🇳🇴 إيرلينج هالاند

🇪🇸 رودري

🇬🇪 خفيتشا كفاراتسخيليا

🇫🇷 كيليان مبابي

🇦🇷 ليونيل ميسي

🇳🇬 فيكتور أوسيمهين

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ديكلان رايس

🇵🇹 برناردو سيلفا — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

بينما شهدت قائمة "ذا بيست" لاختيار أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، غياب العديد من النجوم، مثل: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد - النصر السعودي)، والمهاجم المصري محمد صلاح (ليفربول)، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وغيرهم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو (إشبيلية - الهلال)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

البرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي)

الكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان - مانشستر يونايتد)

الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى ضمن جوائز #TheBest 🏆🧤



🇲🇦 ياسين بونو

🇧🇪 تيبو كورتوا

🇧🇷 إيديرسون

🇨🇲 أندريه أونانا

🇩🇪 مارك أندريه تير شتيجن



صوت للاعبك المفضل 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم للرجال:

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الإيطالي سيميوني إنزاغي (إنتر ميلان)

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (سيلتيك - توتنهام)

الإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي)

الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب لكرة الرجال The Best FIFA 2023 🧠



صوت لمُدربك المفضل 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

المصدر: "@fifaworldcup"