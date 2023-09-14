لا رونالدو ولا بنزيما.. لاعب من الدوري السعودي ضمن المرشحين لجائزة الأفضل "The Best"

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي "The Best"، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، مفاجآت مثيرة.

فقد خلت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب "The Best" للموسم (2022-2023) من أي لاعب في قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وحتى من أي لاعب في الدوري الإسباني برمته.

بينما دخل لاعب واحد من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في القائمة وهو النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وإن انتقل مؤخرا من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2023.

في حين غاب زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، عن قائمة الـ"فيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم، إضافة إلى نجوم آخرين مثل، المهاجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والبرازيلي فينيسيوس جناح ريال مدريد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والفرنسي كريم بنزيما آخر الفائزين بجائز الكرة الذهبية، وغيرهم.

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في المقابل، دخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب "The Best"، لاعبون مثل: الإنجليزي ديكلان رايس لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، والأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي، إضافة إلى أبرز المرشحين لنيل الجائزة: النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - إنتر ميامي)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي – برشلونة)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن اختيار المرشحين جاء بناء عن أداء اللاعبين في الفترة ما بين 20 أغسطس و19 ديسمبر 2023.

المصدر: "@fifaworldcup"