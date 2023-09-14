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شاهد.. اتحاد جدة يهزم الأخدود بهدف بنزيما

الرياضة

شاهد.. اتحاد جدة يهزم الأخدود بهدف بنزيما
twitter/ittihad
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خرج نادي اتحاد جدة بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه الأخدود (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة السادسة لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز الوحيد "للنمور" عند الدقيقة 72 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بنجران.

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واستعاد نادي الاتحاد، حامل اللقب، توازنه بعد هزيمته أمام الهلال (3-4) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين فريقي الهلال والتعاون صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، قبل مباراتيهما مام كل من الرياض والأهلي على الترتيب.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز الثالث عشر على سلم الترتيب حتى الآن برصيد أربع نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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