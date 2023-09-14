اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على الأخدود اليوم.. التشكيلة الأساسية

يحل نادي الاتحاد جدة ضيفا ثقيلا على الأخدود، اليوم الخميس، في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ نونو سانتو (49 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد جدة، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الأخدود، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بنجران:

مارسيلو غروهي

لويز فيليبي

أحمد شراحيلي

حسن كادش

أحمد بامسعود

مد الله العليان

فابينيو

نغولو كانتي

صالح العمري

رومارينيو

كريم بنزيما.

بينما اختار البرتغالي الآخر خورخي مندوسا (50 عاما)، المدير الفني لنادي الأخدود، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "النمور":

1- باولو فيتور

20- آل منصور

3- أندريه بوركا

5- سولومون

4- عبد الله الربيعي

8- حسين حسن الزبداني

6- عيد محمد المولد

10- فلورين تاناسي

11- أليكس كوليادو

99- سافيور غودوين

9- ليندر تاوامبا.

ويحتل نادي الاتحاد، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن كل من فريقي الهلال والتعاون صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط.

المصدر: RT