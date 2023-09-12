"كهنة" البيرو يقومون بعمل سحر لنيمار لمنعه من تسجيل الأهداف (فيديو)

قامت مجموعة من "كهنة" بيرو بعمل سحر للنجم البرازيلي نيمار، لتحييده، قبيل مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية للأنباء، فقد أقام مجموعة من "الشامان" البيروفيين تلك الطقوس خارج الاستاد الوطني، حيث نصبوا مذبحا ملونا بالسيوف والتمائم والأعلام وصور اللاعبين من كلا الفريقين.

Why Peru putting black magic on Neymar aye chill down man 😂😂 pic.twitter.com/dN6THPkLex — RMFC (@TeamRMFC) September 12, 2023

ودعت هذه المجموعة من الكهنة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، الإله "تايتا إنتي" (الأب الشمس) إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد منتخب البرازيل "السيلساو" الفائزة بكأس العالم خمس مرات.

وقال الشامان فيليكس روندان لقد قمنا بتحييد نيمار بربط قدميه، لقد قيّدناه حتى لا يكون في حالة جيدة، ولا يركض ويلعب بشكل جيد.

وأشار الشامان والتر ألاركون إلى أن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نيمار، لمنعه من تسجيل الأهداف.

المصدر: وسائل إعلام