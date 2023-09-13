البرازيل تقلب السحر على الساحر في آخر لحظة (فيديو)

خرج المنتخب البرازيلي بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه البيروفي (1-0) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويدين منتخب "السيليساو" البرازيلي، بالفضل في انتصاراته لقلب دفاعه ماركينيوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء بلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب بيرو الوطني بالعاصمة ليما.

هدف البرازيل الرائع في مرمى بيرو في الوقت القاتل.. نسسسخة طبق الأصل من هدف عبد المنعم في الوداد.pic.twitter.com/PwxrYL3fxU — Abdullah Omar (@aomedia74) September 13, 2023

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وصنع النجم البرازيلي نيمار هدف الفوز بتمريرة من ركلة ركنية، بالرغم من قيام مجموعة من "كهنة" بيرو بطقوس الشعوذة والسحر ضد نيمار، لتحييده والحد من خطورته بحسب ظنهم، ولكنهم فشلوا في ذلك كما تبين.

وحقق منتخب البرازيل، الوحيد الفائز بلقب بطل العالم 5 مرات في تاريخه، انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر جدول ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق النقاط على وصيفه وغريمه التقليدي الأرجنتيني، الذي تغلب بدوره على مضيفه البوليفاري بثلاثية نظيفة، رغم صعوبة اللقاء في العاصمة لاباز، التي ترتفع 3660 مترا عن مستوى سطح البحر.

المصدر: RT