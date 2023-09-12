روسيا ترد على قطر بهدف قاتل (فيديو)

نجا المنتخب الروسي من الهزيمة أمام مضيفه القطري في الوقت القاتل من المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في مدينة الوكرة القطرية.

وضع القطري أحمد علاء "العنابي" فريقه في المقدمة بهدف سجله بحلول الدقيقة السبعين، بتسديدة رأسية رائعة.

هدف |

منتخبنا الوطني يتقدم 1-0 على روسيا عبر أحمد علاء في الدقيقة 70

#قطر_روسيا

#قنوات_الكاسpic.twitter.com/YfOYXEKPRU — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 12, 2023

واقتنص المدافع الروسي ألكسندر سولدا تينكوف هدف التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي جرى على استاد الجنوب المونديالي.

هدف | روسيا تتعادل 1-1 مع منتخبنا الوطني عبر الكسندر في الدقيقة 89#قطر_روسيا#قنوات_الكاسpic.twitter.com/GBvhaROsmM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 12, 2023

ورفع لاعبو المنتخب القطري، قبل بداية المباراة، لافتة تضامن مع المغرب في محنته، وكتب عليها "حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وأهلها من كل سوء قلوبنا معكم".

لاعبو منتخبنا الوطني يحملون لافتة تضامن مع المملكة المغربية الشقيقة على هامش المباراة الودية مع روسيا#قطر_روسيا#قنوات_الكاسpic.twitter.com/znRq2ivqUB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 12, 2023

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يذكر أن المنتخب القطري يستعد للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، التي ستقام على أراضيه مطلع العام المقبل، 2024، ويلعب ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان.

المصدر: RT