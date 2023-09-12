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مصر تنهار أمام تونس (فيديو)

الرياضة

مصر تنهار أمام تونس (فيديو)
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خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي (1-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وانهار الدفاع المصري أمام الهجوم التونسي في الدقائق الثمانية الأولى، حيث تلقت شباك محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة، هدفين متتالين، الأول سجله اللاعب التونسي عيسى العيدوني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المصري حمدي فتحي في الدقيقة الثامنة خطأ في مرماه.

ورد المدافع المصري عمر كمال بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

واختتم لاعب خط الوسط التونسي حمزة رفيعة ثلاثية "نسور قرطاج" عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة.

المصدر: RT 

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