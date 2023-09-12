مصر تنهار أمام تونس (فيديو)

خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي (1-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وانهار الدفاع المصري أمام الهجوم التونسي في الدقائق الثمانية الأولى، حيث تلقت شباك محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة، هدفين متتالين، الأول سجله اللاعب التونسي عيسى العيدوني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المصري حمدي فتحي في الدقيقة الثامنة خطأ في مرماه.

عيسى العيدوني يسجل الهدف الأول لتونس في شباك مصر من تسديدة قوية ⚽️ pic.twitter.com/fakjvB0k5H — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 12, 2023

حمدي فتحي يسجل الهدف الثاني لتونس بالخطأ في مرماه بعد 7 دقائق فقط من البداية ⚽️ pic.twitter.com/BOhzDA2X5d — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 12, 2023

ورد المدافع المصري عمر كمال بهدف تقليص الفارق عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

قذيفة 🔥



عمر كمال عبدالواحد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك تونس من تسديدة قوية 🤩 pic.twitter.com/kUHfQ4EixI — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 12, 2023

واختتم لاعب خط الوسط التونسي حمزة رفيعة ثلاثية "نسور قرطاج" عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة.

حمزة رفيع يستغل خطأ أبو جبل ويسجل الهدف الثالث لتونس في شباك منتخب مصر ⚽️ pic.twitter.com/YNRvvXYJly — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 12, 2023

المصدر: RT