لاعبو تونس يثيرون الجدل باحتفال محمد صلاح.. ومدرب المنتخب المصري يرد

أثار لاعبو منتخب تونس جدلا كبيرا بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك نظيرهم المصري ضمن المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، والتي انتهت 3-1 لصالح نسور قرطاج.

وحرص نجوم المنتخب التونسي على الاحتفال على طريقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي اعتاد الاحتفال بها مع الريدز، عقب تسجيل الهدف الثالث في آخر دقائق المباراة.

في الثانية الآخيرة من المباراة 🔥⚽ حمزة رفيعة يسجل الهدف الثالث لمنتخب تونس في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sportspic.twitter.com/FERxZRhP8R — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023

وعرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات.

احتفال لاعبي منتخب تونس على طريقة احتفالية الاسطورة محمد صلاح الشهيره بمناسبة تحقيقهم أمم إفريقيا pic.twitter.com/ZNtxiXCfEq — عالم صلاح (@SalahWorld11) September 12, 2023

وألحق نسور قرطاج بمنتخب مصر أول خسارة له منذ تولي البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه منذ 2022، إذ حقق المدرب البرتغالي أفضل بداية لمدير فني للفراعنة، بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، قبل الخسارة في لقاء اليوم أمام تونس.

رد فعل محمد صلاح علي إحتفال لاعيبه منتخب تونس pic.twitter.com/MYcpUQ7UXj — Mohamed El Ghandour🇦🇹🇦🇹❤️ (@malhiss7) September 12, 2023

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وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، معقبا على احتفالهم بالهدف الثالث: "الخصم يحتفل بالهدف كأنه في مباراة نهائية. الأندية في الوقت الحالي لديها لاعبون حصلوا على راحة".

وأوضح المدرب البرتغالي: "نحن غاضبون من الخسارة، ولاعبونا كذلك. ولن أناقش أزمة لاعبي الأهلي، فالأمر يتعلق بالنظام العام".

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمصر أمام المنتخب التونسي بعد الخسارة في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2022 بنتيجة 1-0.

المصدر: "وسائل إعلام"