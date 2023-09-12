 
مباشر
عاجل
اللقطات الأولى لوصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا (فيديو)

شاهد.. أهداف مباراة مصر وروسيا

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة مصر وروسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w15a

حول المنتخب المصري الأولمبي تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه الروسي (2-1) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الاثنين.

وسجل المهاجم الروسي سيرغي بينيايف هدف التقدم لمنتخب بلاده مبكرا بعد مرور سبع دقائق من انطلاق صفارة البداية من ركلة جزاء.

ورد منتخب "الفراعنة" بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين أحمد فوزي وعربي بدر عند الدقيقتين (68، و72) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب السويس.

إقرأ المزيد
الجماهير الروسية تشعل الأجواء في المدرجات المصرية
الجماهير الروسية تشعل الأجواء في المدرجات المصرية

وساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الودية الأولى بين منتخبي مصر وروسيا التي جمعتهما يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"