شاهد.. أهداف مباراة مصر وروسيا

حول المنتخب المصري الأولمبي تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه الروسي (2-1) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الاثنين.

وسجل المهاجم الروسي سيرغي بينيايف هدف التقدم لمنتخب بلاده مبكرا بعد مرور سبع دقائق من انطلاق صفارة البداية من ركلة جزاء.

ورد منتخب "الفراعنة" بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين أحمد فوزي وعربي بدر عند الدقيقتين (68، و72) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى في ملعب السويس.

أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي 2-1 منتخب روسيا المحليين | مباراة ودية ⚽ pic.twitter.com/DOZS9nvxUN — Kora Plus (@KoraPlusEG) September 11, 2023

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وساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة الودية الأولى بين منتخبي مصر وروسيا التي جمعتهما يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

المصدر: RT