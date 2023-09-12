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الإمارات تثأر للسعودية من كوستاريكا (فيديو)

الرياضة

الإمارات تثأر للسعودية من كوستاريكا (فيديو)
twitter/UAEFNT
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تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره الكوستاريكي (4-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكرواتية زغرب.

أحرز المهاجم الإماراتي يحيى الغساني هدفين "للأبيض" الأول والرابع في الدقيقتين (16 و53) وتخللهما هدفا زميليه كايو كانيدو، وعلي حسن سالمين في الدقيقتين (23، و38) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الكوستاريكي خوليو كاسكانت هدف بلاده الوحيد بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ماكسيمير ستاديون" بالعاصمة زغرب.

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وكان منتخب كوستاريكا قد فاز على نظيره السعودي (3-1) في المباراة الودية أيضا، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

يذكر أن منتخب الإمارات يستعد لخوض غمار نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في قطر، حيث يلعب "الأبيض" في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات هونغ كونغ وفلسطين وإيران.

المصدر: RT 

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