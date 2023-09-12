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شاهد.. سوريا تسقط الصين بهدف "صاروخي"!

الرياضة

شاهد.. سوريا تسقط الصين بهدف
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تغلب المنتخب السوري​ على نظيره ​الصيني (1-0) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا "قطر 2023".

وأحرز لاعب خط الوسط السوري ثائر كرومة هدف الفوز الوحيد لبلاده في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "فونيكس" بمدينة تشنغدو.

ويعد هذا الفوز هو السابع لسوريا على الصين في تاريخ مواجهات المنتخبين، مقابل 9 هزائم وتعادلين.

وكان منتخب سوريا قد تعادل أمام نظيره الماليزي (2-2) في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، خلال تواجده في الصين أيضا.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن أن البلاد ستستضيف نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

المصدر: RT 

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