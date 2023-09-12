شاهد.. سوريا تسقط الصين بهدف "صاروخي"!

تغلب المنتخب السوري​ على نظيره ​الصيني (1-0) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم، وكأس آسيا "قطر 2023".

وأحرز لاعب خط الوسط السوري ثائر كرومة هدف الفوز الوحيد لبلاده في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "فونيكس" بمدينة تشنغدو.

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هدف سوريا الأول قبل قليل من ثائر كروما ضد الصين



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pic.twitter.com/JeVZln8kij — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 12, 2023

ويعد هذا الفوز هو السابع لسوريا على الصين في تاريخ مواجهات المنتخبين، مقابل 9 هزائم وتعادلين.

وكان منتخب سوريا قد تعادل أمام نظيره الماليزي (2-2) في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، خلال تواجده في الصين أيضا.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن أن البلاد ستستضيف نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

المصدر: RT