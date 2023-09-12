"العنكبوت" محمد الدعيع يكشف المستور عن المنتخب السعودي (فيديو)

أثار حارس مرمى منتخب السعودية سابقا، محمد الدعيع، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن وجود تدخلات في اختيار تشكيلة "الأخضر" بمختلف البطولات، خلال السنوات الماضية.

وقال الدعيع لبرنامج "دورينا غير" مع الاعلامي خالد الشنيف عبر قناة السعودية: "كانت هناك تدخلات إدارية، على مسؤوليتي، في جميع البطولات، في لاعبين لم يلعبوا خلال منافسات الدوري، ولكن فجأة ظهروا مع المنتخب، لا يلعب في ناديه بشكل أساسي، ولكن مع المنتخب يلعب أساسيا".

محمد الدعيع :

المنتخب السعودي في السابق تحصل فيه تدخلات خارجية في التشكيلة بجميع البطولات.#دورينا_غيرpic.twitter.com/9zBZ418Lmp — خالد الشنيف (@k_alshenaif) September 11, 2023

وأشار محمد الدعيع إلى أن المدرب الذي كان يرفض التدخل في اختياراته أو أسلوبه في اللعب لم يبق في مهامه لفترة طويلة، لافتا إلى أن الأندية المحلية عانت من هذا الأمر أيضا.

وأكد حارس مرمى المنتخب السعودي السابق أنه في الوقت الحالي لم تعد هناك تدخلات إدارية بالشأن الفني، مند بدء مرحلة الاحتراف في كرة القدم السعودية.

تدخل الإداري في التشكيلة انتهت من فترة طويلة بالكرة السعودية#دورينا_غير

pic.twitter.com/tz7PhZMsfq — خالد الشنيف (@k_alshenaif) September 11, 2023

وعن مستوى حراس مرمى المنتخب السعودي قال الدعيع:" مندهش من ارتباك نواف العقيدي خلال مباراة كوستاريكا".

وأوضح:" أعتقد أن تفكير العقيدي في التنافس مع محمد العويس هو من أخرجه خارج أجواء مباراة السعودية وكوستاريكا تماما".

المصدر: "twitter/k_alshenaif"