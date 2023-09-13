وفاة الحكم الدولي السابق البحيري.. قصة اعتزاله بسبب خطأ تحكيمي وتفرغه لغسل الموتى (فيديو)

توفى الحكم الدولي السابق السعودي، حسن البحيري، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 66 عاما، وذلك بعد أيام من إجرائه لقاء تلفزيونيا تحدث فيه عن اعتزاله بسبب خطأ تحكيمي، وتفرغه لغسل الموتى.

وقال حسن البحيري خلال لقائه مع قناة "الإخبارية" قبل وفاته: "أنا ناذر وقتي الآن لخدمة الناس، جيبي ولا ريال فيه، رصيدي ما أعرفه والله ما أعرفه، وأتحدى ابن أمه يقول أني أخذت ريال لنفسي سواء في الأموات أو غير الأموات".

فيديو | حكم دولي سابق اعتزل بسبب لقطة شهيرة واتجه لخدمة الأموات



لمشاهدة الحلقة كاملة:https://t.co/bwCKT0Ca8J#قصة_واحد#الإخبارية2pic.twitter.com/x0zJWWokeT — الإخبارية 2 (@ekhbariya2) September 4, 2023

ولفت إلى أنه عمل حكما دوليا قرابة 17 عاماً، إلى أن اعتزل التحكيم، بسبب خطأ فادح ارتكبه خلال مباراة بين فريقي الأهلي والنصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض آنذاك، حيث لم يتم احتساب خطأً للاعب الأهلي عبد الرحمن أبو سيفين بعد تدخل عنيف من حارس النصر مضحي الدوسري تسبب في كسر مضاعف للاعب الأهلي واعتزاله كرة القدم، وعليها قرر الحكم الدولي السابق اعتزال التحكيم في نفس الليلة.

وأشار إلى أنه أخطأ خطأ كبيرا، لأنه لم ينصف اللاعب المتضرر حينها، لذلك قرر الاعتزال فورا. ونوه بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يدعمه في قراره وتخلى عنه.

ورغم أنه أكد أنه لا يمتلك ريالا واحدا في جيبه، مشيرا إلى هاتفه المحمول من النوع القديم جدا، إلا أنه أعرب عن رضاه وسعادته في خدمة غسل الموتى دون أجر.

المصدر: وسائل إعلام