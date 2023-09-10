إنتر ميامي يواصل انتصاراته في الدوري الأمريكي وينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية (فيديو)

واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأمريكي على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفوزه على سبورتينغ كنساس سيتي 3-2، منعشا آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وغاب ميسي عن صفوف إنتر الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية، إضافة إلى 7 لاعبين آخرين دوليين.

وعلى ملعب "دي آر في بي أن كيه" ستاديوم في فلوريدا، تخلف إنتر بعد 9 دقائق من صافرة البداية، بهدف سجله الهنغاري دانييل شالووي إثر خطأ من الحارس درايك كالندر الذي فشل في التعامل مع كرة سددها التشيلي فيليبي غوتييريس من مسافة بعيدة.

3 points and 3 goals 🔁



Take a look at tonight’s highlights and catch us back in action on #MLSSeasonPass on @AppleTV next week. pic.twitter.com/o1zas5gJ9n — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 10, 2023

وأدرك إنتر التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها بعد خطأ من الحارس تيموثي ميليا وسددها بنجاح مهاجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا (25)، ليعود الأخير ويمنح التقدم لفريقه من رأسية بعد تمريرة عرضية من دياندري يلدين (45).

وأضاف إنتر الثالث في الشوط الثاني، بفضل لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس بعدما نفذ بسرعة ركلة حرة أمام منطقة فريقه إلى الأرجنتيني فاكوندا فارياس المندفع من سوط الملعب تابعها تسديدة في الشباك (60).

وقبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، قلص كنساس سيتي الفارق إلى هدف بفضل مهاجمه المكسيكي ألن بوليدو.

وبهذا الفوز، رفع فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 12 في مختلف المسابقات.

كما أنعش إنتر آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأمريكي مستفيدا من تعادل دي سي يونايتد أمام ضيفه سان خوسيه سلبا.

وقلص إنتر الذي ما زال يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية الفارق بينه وبين دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" إلى 6 نقاط (34 مقابل 28)، وذلك قبل 8 مباريات من النهاية.

المصدر: وكالات