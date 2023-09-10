 
مباشر
عاجل
ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا "بناء على طلب الرئيس بازوم"

إنتر ميامي يواصل انتصاراته في الدوري الأمريكي وينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية (فيديو)

الرياضة

إنتر ميامي يواصل انتصاراته في الدوري الأمريكي وينعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0ne

واصل إنتر ميامي انتصاراته في الدوري الأمريكي على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفوزه على سبورتينغ كنساس سيتي 3-2، منعشا آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وغاب ميسي عن صفوف إنتر الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوضه مع الأرجنتين تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن النافذة الدولية، إضافة إلى 7 لاعبين آخرين دوليين.

وعلى ملعب "دي آر في بي أن كيه" ستاديوم في فلوريدا، تخلف إنتر بعد 9 دقائق من صافرة البداية، بهدف سجله الهنغاري دانييل شالووي إثر خطأ من الحارس درايك كالندر الذي فشل في التعامل مع كرة سددها التشيلي فيليبي غوتييريس من مسافة بعيدة.

وأدرك إنتر التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها بعد خطأ من الحارس تيموثي ميليا وسددها بنجاح مهاجمه الإكوادوري ليوناردو كامبانا (25)، ليعود الأخير ويمنح التقدم لفريقه من رأسية بعد تمريرة عرضية من دياندري يلدين (45).

وأضاف إنتر الثالث في الشوط الثاني، بفضل لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس بعدما نفذ بسرعة ركلة حرة أمام منطقة فريقه إلى الأرجنتيني فاكوندا فارياس المندفع من سوط الملعب تابعها تسديدة في الشباك (60).

وقبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، قلص كنساس سيتي الفارق إلى هدف بفضل مهاجمه المكسيكي ألن بوليدو.

وبهذا الفوز، رفع فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 12 في مختلف المسابقات.

كما أنعش إنتر آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأمريكي مستفيدا من تعادل دي سي يونايتد أمام ضيفه سان خوسيه سلبا.

وقلص إنتر الذي ما زال يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية الفارق بينه وبين دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" إلى 6 نقاط (34 مقابل 28)، وذلك قبل 8 مباريات من النهاية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة