محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

قدم نجم الأهلي السعودي الدولي الجزائري رياض محرز، وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب أمس الجمعة.

وكتب محرز عبر حسابه في موقع "إكس": "تعازي لضحايا زلزال المغرب الليلة. الشجاعة للعائلات والأحباء. رحمهم الله".

Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde 🤲🏼🇲🇦❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 9, 2023

ومن جانبه، نشر صلاح صورة لعلم المغرب وأرفقها بتعليق: "اللهم احفظ المغرب وشعبه".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

إقرأ المزيد

وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين بحسب التلفزيون المغربي.

المصدر: RT