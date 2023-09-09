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محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

الرياضة

محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب
Globallookpress
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قدم نجم الأهلي السعودي الدولي الجزائري رياض محرز، وهداف ليفربول، المصري محمد صلاح، العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب أمس الجمعة.

وكتب محرز عبر حسابه في موقع "إكس": "تعازي لضحايا زلزال المغرب الليلة. الشجاعة للعائلات والأحباء. رحمهم الله".

ومن جانبه، نشر صلاح صورة لعلم المغرب وأرفقها بتعليق: "اللهم احفظ المغرب وشعبه".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب أمس الجمعة موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

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وارتفعت الحصيلة الأولية للزلزال الذي حدد مركزه بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين بحسب التلفزيون المغربي.

المصدر: RT

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