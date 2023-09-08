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هروب لاعب منتخب مصر إلى الإمارات

الرياضة

هروب لاعب منتخب مصر إلى الإمارات
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هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة.

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وجاء هروب سيف شكري في مطار دبي خلال الترانزيت للعودة للقاهرة ليفقد أثر اللاعب هناك دون الاستدلال على مكانة حتى الآن.

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من هروب اللاعبين كان آخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا.

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب على مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب.

هروب لاعب منتخب مصر إلى الإماراتسيف شكري لاعب منتخب مصر

وكان لاعبو منتخب المصارعة اشتكوا من عدم وجود مصروف للجيب خلال معسكر الإعداد الدولي بدولة المجر استعداد لبطولة العالم الشهر المقبل.

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الأزمة الخاصة باللاعبين موجها بمتابعة احتياجات اللاعبين بشكل دوري.

المصدر: صدى البلد

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