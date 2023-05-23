الكشف عن هروب بطل إفريقيا المصري لدولة أوروبية

كشفت صحيفة "المصري اليوم" المصرية عن هروب لاعب مصري آخر من معسكر منتخب مصر للمصارعة نهاية عام 2022 خلال تواجده في إيطاليا.

وأوضحت أن اللاعب محمد عصام، الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، لاعب المصارعة الرومانية، ضمن مشروع رعاية البطل الأوليمبي وبعد فوز ببطولة إفريقيا 2022، قام بالهروب خلال معسكر للاتحاد الدولي نهاية عام 2022 وذلك بعد بطولة كأس العالم في إيطاليا، ليترك المعسكر ويهرب من البعثة.

ورجح مدرب اللاعب تنسيقه مع جهة أخرى للعب تحت اسم منتخب أوروبي على الأغلب يستغله ويؤهله للفوز بميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة إلى جانب تمثيله في البطولات العالمية والأوروبية مع المعرفة لقوة اللاعبين المصريين الذين لهم باع كبير في اللعبة.

وأوضح باسم بظظ مدرب اللاعب المصري في المصارعة الرومانية، إلى أن البداية كانت بعد فوز اللاعب بذهبية بطولة أفريقيا في المصارعة الرومانية، وحينها لم يحصل على أي مكافأة مالية، وهو الأمر الذي جعل آماله تتبخر خاصة أن أسرته فقيرة ويعمل والده باليومية تقريبا.

وأضاف المدرب أن اللاعب يحصل على 300 جنيه شهريا تقريبا من جهاز رعاية وتنمية المواهب وتأهيل البطل الأوليمبي، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وهي قيمة ما يتلقاه شهريا فيما لم يحصل على أي مكافآت من اللعب لصالح الاتحاد المصري للمصارعة أو لفوزه بالبطولات ومنها البطولة الأفريقية والتي تعد من أهم البطولات في اللعبة، ليتأهل بعدها للعب في بطولة كأس العالم والتي وصلت إليها مصر بفريق متميز.

وكشف الكابتن باسم أن محمد عصام لم يكن الأخير، بل حصل أيضا اللاعب عمر مراد أمين، على ميدالية برونزية، في بطولة العالم 2022، وهو إنجاز مصري كبير في اللعبة، وبعد فوزه تنبأنا بفوزه بميدالية أوليمبية في البطولة القادمة، في حال رعايته وتدريبه جيدا.

وأكد بظظ أن اللاعبين، بغدودة الذي شغل الرأي العام حاليا بعد هروبه من منتخب المصارعة الرومانية للالتحاق باللعب تحت راية منتخب آخر، و محمد عصام، هما من الطبقة الكادحة ويحاولان تأمين أسرتيهما اللتان تعانيان من أزمات مادية وتحاولان الاستفادة من ابنيهما مع الوقت وبالتالي عدم توفير أموال حتى في حالة الفوز بالبطولات شيء صعب.

المصدر: المصري اليوم