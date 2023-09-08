منتخب إسبانيا يتعرض لموقف محرج في جورجيا (صور)

تعرض منتخب إسبانيا لموقف محرج للغاية خلال استعداده لخوض مباراته أمام نظيره الجورجي المقررة الليلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فريق المدرب لويس دي لا فوينتي خاض الحصة التدريبية الخميس، دون قفازات لحراس المرمى ودون أحذية أيضا.

وأوضحت أن المستلزمات والمعدات الخاصة باللاعبين (الأحذية، القفازات، الكرات) بقيت في إسبانيا، الأمر الذي دفع اللاعبين إلى التدرب في مكان قريب من فندق الماريوت.

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وأكدت الصحيفة في الوقت نفسه أن المعدات الرياضية كاملة من المقرر أن تصل إلى مقر إقامة المنتخب الإسباني في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا قبل ساعات من انطلاق المباراة، وهو الأمر الذي سيجبر الفريق على خوض مران أخير قبل المواجهة المنتظرة.

ويحتاج المنتخب الإسباني لتحقيق الفوز من أجل تحسين وضعيته في المجموعة الأولى، حتى لا تتعقد مهمته في التأهل لنهائيات اليورو، حيث يحتل المركز الرابع وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط، علما بأن لديه مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركته في يونيو الماضي، في المرحلة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توج بها "الماتادور" على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

وبعد مواجهة جورجيا الليلة يعود منتخب إسبانيا إلى بلاده من أجل الاستعداد لخوض المباراة المقبلة ضد قبرص وذلك يوم الثلاثاء 12 سبتمبر .

المصدر: "وسائل إعلام"