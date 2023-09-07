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تصفيات كأس أوروبا 2024.. فرنسا تهزم إيرلندا وتقترب من التأهل

الرياضة

تصفيات كأس أوروبا 2024.. فرنسا تهزم إيرلندا وتقترب من التأهل
Globallookpress
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خطت فرنسا خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بتغلبها على ضيفتها إيرلندا 2-0، يوم الخميس، محققة فوزها الخامس في خمس مباريات منذ انطلاق التصفيات.

وعلى ملعب "بارك دي برانس" الخاص بنادي باريس سان جيرمان، تابع المنتخب الفرنسي زحفه نحو النهائيات بفوز متوقع على إيرلندا ليتابع بدايته المثالية حتى الآن بفوزه بجميع مبارياته وتسجيله أيضا 11 هدفا في حين لم يدخل مرماه أي هدف.

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وسجل أوريليان تشواميني وماركوس تورام هدفي فرنسا في شباك إيرلندا في الدقيقتين 19 و48 تواليا.

وحصدت فرنسا بالتالي العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بفارق كبير عن منافستها هولندا (6 نقاط) التي تغلبت بدورها على اليونان بثلاثية دون رد.

وصعدت هولندا إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط متفوقة بفارق الأهداف على اليونان.

المصدر: وكالات

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