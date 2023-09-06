 
مباشر

"اربطوا الأحزمة!".. تغريدة مفاجئة للفراج بشأن صلاح قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في السعودية

الرياضة

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzy7

تتواصل الأنباء بشأن احتمال انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي اتحاد جدة وذلك قبل 24 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في السعودية.

وألمح الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، إلى أن صلاح قد ينضم لاتحاد جدة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في السعودية مساء غد الخميس.

وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقة الأكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الاحكام قبل اللحظة الأخيرة".

إقرأ المزيد
لاعب مهاري ويتميز بالسرعة.. ليفربول يستقر على بديل صلاح
لاعب مهاري ويتميز بالسرعة.. ليفربول يستقر على بديل صلاح

وتابع: "أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير، ننتظر ونشوف، محمد صلاح".

وذكرت تقارير إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، أن ليفربول رفض عرضا ضخما بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة للتخلي عن خدمات صلاح، كما كشفت تقارير أخرى أن الفريق السعودي سيرفع عرضه إلى 220 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليفربول ببيع نجمه المصري قبل إغلاق سوق الانتقالات في السعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا