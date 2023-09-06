رسميا.. الحارس الدنماركي شمايكل ينضم لأندرلخت

أعلن أندرلخت البلجيكي لكرة القدم يوم الأربعاء، تعاقده مع الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر، وذلك بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع نيس الفرنسي.

وخاض شمايكل الموسم المنصرم مع نيس، إلا أن مدرب الأخير الجديد الإيطالي فرانسيشكو فاريولي منح المركز الرئيسي للحارس البولندي مارسين بولكا، لتتيح إدارة النادي خيار الرحيل لشمايكل.

وبالنسبة لأندرلخت، كانت هذه "فرصة استثنائية لجلب حارس مرمى يتمتع بمهارة كبيرة"، كما علق المدير الرياضي ياسبر فريدبيرغ في بيان صحفي للنادي البلجيكي.

Welcome to Brussels, Kasper. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 6, 2023

وأضاف "وصول كاسبر جزء من رغبتنا في خلق المنافسة في جميع المراكز. يمكنه أن يعلمنا الكثير من الأشياء بفضل خبرته".

ومن جهته، قال كاسبر شمايكل، نجل الحارس الأسطوري لمانشستر يونايتد بيتر شمايكل، إنه "متحمس". وأشار إلى أن "أندرلخت ناد عظيم ولا يزال العديد من زملائه السابقين يتحدثون عن هذا النادي بمديح كبير".

وبدأ شمايكل البالغ من العمر 36 عاما مسيرته في مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك في أكثر من 90 مباراة دولية مع الدنمارك ولعب ما يقارب 500 مباراة في الدوري الإنجليزي، خصوصا مع ليستر سيتي الذي فاز معه بالدوري الممتاز في مفاجأة كبيرة عام 2016.

المصدر: وكالات