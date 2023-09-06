منتخب سوريا يفرط في تقدمه بهدفين ويتعادل مع ماليزيا (فيديو)

فرط منتخب سوريا لكرة القدم في تقدمه بهدفين دون رد أمام نظيره الماليزي وتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعتهما يوم الأربعاء في الصين.

وتقدم السوريون بهدفين دون رد في الشوط الأول، سجلهما مارديك مرديكيان بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وياسين سامية برأسية بعد عرضية من الركنية.

وفي الشوط الثاني، بسط المنتخب الماليزي سيطرته على نظيره السوري وسجل هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين المنتخبين.

ويتحضر منتخب سوريا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر، حيث يلعب في المجموعة الثانية بجانب أوزبكستان وأستراليا والهند.

المصدر: RT