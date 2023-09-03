دينامو موسكو يهزم روستوف في معقله (فيديو)

خرج نادي دينامو موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه روستوف (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من اللاعبين، لاعب خط الوسط الروسي دينيس ماكاروف، والمهاجم الكاميروني نيكولاس مومي نغيمالو، في الدقائق (9، 17، 34) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله فياتشيسلاف غروليوف لاعب خط وسط دينامو موسكو عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكمل نادي روستوف المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه رومان توجاريف في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

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ورفع فريق دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض نادي روستوف من مدينة روستوف على نهر الدون، للهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT