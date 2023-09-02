روسيا.. نادي أحمد يهزم أورال (فيديو)

تغلب نادي أحمد على ضيفه فريق أورال بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم محمد كوناتي من روكينا فاسو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

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ورفع نادي أحمد، من غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما يشغل نادي أورال من مدينة يكاترينبورغ، المركز الثالث على سلم الترتيب، حتى الآن، برصيد 13 نقطة.

المصدر: RT